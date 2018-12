POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern erneut

Gronau (ots) - Nachdem in der Nacht zu Donnerstag die Einbrecher an der Eingangstür einer Bäckerei auf der Neustraße in Gronau gescheitert waren, versuchten sie es in der Nacht zu Sonntag erneut - wieder vergeblich. Auch im Zeitraum von Samstag, 18.30 Uhr bis Sonntag, 6 Uhr konnten die Täter durch ihre Aufhebel-Versuche die doppelflügelige Tür nur beschädigen, nicht jedoch öffnen. Der angerichtete Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

