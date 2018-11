POL-BOR: Ahaus - Kollision auf der Kreuzung

Ahaus (ots) - Ein Zusammenstoß zweier Pkw hat auf der Kreuzung Fuistingstraße/Hessenweg in Ahaus am Freitag einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hinterlassen. Ein 44-jähriger Gronauer befuhr gegen 07.40 Uhr den Hessenweg in Richtung Fuistingstraße und wollte nach links in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Er fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein und wartete den Gegenverkehr ab. Ein 58-jähriger Ahauser war gleichzeitig auf der Fuistingstraße in Richtung Graeser Straße unterwegs. Als die Ampel für seine Richtung auf Grünlicht wechselte, fuhr er hinter einem abbiegenden Fahrzeug weiter geradeaus in die Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug des Gronauers.

