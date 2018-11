POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen Pedelecfahrer erfasst

Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 60-jähriger Pedelecfahrer am Freitag bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der Bocholter war gegen 11.10 Uhr auf dem nördlichen Radweg an der Werther Straße in westlicher Richtung unterwegs. Eine 80-jährige Autofahrerin aus Bocholt wollte von der Werther Straße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen, übersah den Zweiradfahrer und erfasste ihn. Der Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro.

