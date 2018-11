POL-BOR: Vreden - Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Vreden (ots) - Am Freitagmorgen kam es auf der B70 in Höhe Lünten zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Lkw. Einer der beiden Fahrer wurde leicht verletzt. Der zweite, noch unbekannte Fahrer, flüchtete von der Unfallstelle.

Nach Angaben des 47-jährigen Verletzten aus Nordwalde habe er mit seinem Lkw die B70 von Vreden aus kommend in Richtung Gronau befahren. Gegen 04.20 Uhr sei ihm in einer Rechtskurve ein Lkw entgegen gekommen. Dieser sei auf seine Fahrspur geraten, sodass die beiden linken Außenspiegel gegeneinander schlugen. Der Zusammenstoß der beiden Spiegel war so heftig, dass bei dem 47-Jährigen auch die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Während der 47-Jährige anhielt, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Vreden fort. Nach Angaben des Zeugen war der Auflieger bzw. Anhänger des flüchtigen Lkw weiß. Nähere Angaben sind nicht bekannt.

Der verursachte Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

