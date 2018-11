POL-BOR: Bocholt - Radfahrer flüchtet vor der Polizei

Bocholt (ots) - In Schlangenlinien überquerte ein Radfahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 00.25 Uhr die Kreuzung Am Butenwall/Dinxperloer Straße - in Gegenrichtung und bei Rotlicht. Das war nicht unbemerkt geblieben: Polizeibeamte hatten den 17-jährigen Bocholter dabei beobachtet. Als sie ihn anhalten wollten, flüchtete er mit seinem Rad quer über die Fahrbahn in Richtung Nordwall - wieder in Gegenrichtung: Entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark abbremsen, um nicht mit dem Jugendlichen zusammenzustoßen. In einem Hinterhof war die Flucht des jungen Bocholters schließlich beendet. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo die Entnahme einer Blutprobe anstand, und verständigten die Eltern.

