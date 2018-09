POL-BOR: Gronau - Fahren ohne Führerschein

Gronau (ots) - Ein 27-jähriger Gronauer geriet am Dienstagnachmittag mit seinem Motorroller auf dem Möllenweg in eine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle gegen 15 Uhr konnte der Gronauer keinen gültigen Führerschein vorweisen. Die vorgezeigte Mofa-Prüfbescheinigung reichte nicht aus. Am Fahrzeug nämlich, hatte er nach eigenen Angaben technische Veränderungen vorgenommen, um die Höchstgeschwindigkeit heraufzusetzen.

Die Beamten untersagten dem Gronauer die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

