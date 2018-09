POL-BOR: Borken - TÜV-Plakette gefälscht

Borken (ots) - Das rechtliche Nachspiel könnte teurer kommen als die eingesparte Hauptuntersuchung: Polizeibeamte stellten am Mittwoch gegen 01.30 Uhr am Kennzeichen eines Fahrzeughalters aus Borken fest, dass jemand die HU-Plakette manipuliert hatte. Der Einsatz der Polizei hatte eine Vorgeschichte: Bereits am Sonntag, 02.09., hatte die Polizei den Wagen im Bereich Zum Lünsberg/Einsteinstraße kontrollieren wollen. Der Fahrer wollte dies aber offensichtlich verhindern und flüchtete. Nachdem die Beamten zwischenzeitlich vergeblich die Anschrift des 60-jährigen Halters in Borken aufgesucht hatten, war ihnen nun ein Erfolg beschieden: Der Pkw stand in der Nähe, die daran angebrachte HU-Plakette war gefälscht. Die Polizisten stellten das Kennzeichen sicher und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell