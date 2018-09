POL-BOR: Rhede - Motorrollerfahrer nach Unfall schwerstverletzt

Rhede (ots) - Am Dienstag, gegen 17.25 Uhr, stieß ein 39-jähriger Motorrollerfahrer auf der Brünener Straße in Höhe der Einmündung Enckhook mit einem abbiegenden Auto zusammen und wurde lebensgefährlich verletzt.

Der 39-jährige Mann aus Duisburg befuhr den parallel zur Brünener Straße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Rhede. Ein 52-jähriger Autofahrer (Rhede) befuhr die Brünener Straße in Richtung Brünen und bog nach rechts in den Enckhook ab. Hierbei übersah er nach ersten Informationen den Motorrollerfahrer.

Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 39-Jährige stürzte und erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand kann eine Lebensgefahr für den 39-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Der Autofahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung durch die Polizei sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell