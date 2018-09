POL-BOR: Gescher - Einbruch misslingt

Gescher (ots) - Unbekannte scheiterten in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruchsversuch in Gescher: Sie hatten sich vergeblich daran gemacht, eine Terrassentür auf der Rückseite einer sozialen Einrichtung am Berkelweg aufzuhebeln. Die Täter drückten zudem ein auf Kipp stehendes Fenster eines Anbaus auf und versuchten das ebenfalls an einem weiteren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

