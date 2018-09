POL-BOR: Ahaus - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Hagen in Ahaus mit auf der Landstraße 560 in eine Verkehrskontrolle. Während der Überprüfung ergab sich für das Streifenteam der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein entsprechender Test verlief positiv. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, welche sie sicherstellten.

Der Hagener musste die Beamten mit ins Krankenhaus begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagten ihm die Beamten das Führen von Kraftfahrzeugen. Sie leiteten gegen ihn zwei Verfahren ein.

