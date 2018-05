POL-BOR: Gronau - Navi aus Auto gestohlen

Gronau (ots) - (dm) Ein fest verbautes Navigationsgerät aus einem VW war die Beute von noch unbekannten Tätern am vergangenen Wochenende. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr, gelangten sie auf noch unbekannte Weise in Fahrzeuginnere und bauten das Navi aus. Das Auto stand auf der Straße "Alter Postweg" zwischen Düppelstraße und Jöbkesweg. Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

