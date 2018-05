POL-BOR: Bocholt-Mussum - Leere Geldkassetten in Bäckereifiliale erbeutet

Bocholt-Mussum (ots) - (dm) Enttäuscht sein dürften die Einbrecher, die am Sonntagnachmittag zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr in eine Bäckereifiliale an der Straße "Schlavenhorst" eingebrochen waren. Gleich mehrere Türen zum und im Gebäude hebelten die Täter auf. Aus den Büroräumen nahmen sie mehrere verschlossene Geldkassetten mit. Diese waren jedoch leer. Bei dem Versuch auch die Tür zum Hauptverkaufsraum aufzuhebeln, scheiterten die Täter. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell