Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Schloß Holte-Stukenbrock - 56 Geschwindigkeitsverstöße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache in Schloß Holte-Stukenbrock am Dienstag (03.06.) Verkehrsteilnehmer. Insbesondere fanden Geschwindigkeitskontrollen statt. Der Schwerpunkt der Kontrollen war an der Holte Straße in Höhe des Pfarrer-Huckschlag Wegs. Insgesamt waren in der Zeit 56 Autofahrer zu schnell unterwegs. Im Bereich der Grundschule dort liegt die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 30 km/h.

Drei der 56 waren so schnell unterwegs, dass gegen sie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Alle anderen mussten Verwarngelder zahlen. Dazu kamen noch acht Gurtverstöße, zwei Autofahrer waren mit dem Handy am Ohr unterwegs und ein Autofahrer fiel auf, da er unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen.

Die Verkehrskontrollen werden in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell