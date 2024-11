POL-GT: Vermisstes 12-jähriges Mädchen wieder da

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag bis Dienstag (15.11. - 19.11.) in ein Wohnhaus an der Rotdornallee eingebrochen und haben Uhren, Schmuck und Bargeld gestohlen. Den Erkenntnissen nach hebelten die Einbrecher zunächst eine rückwärtige Terrassentür auf. Neben dem erwähnten Diebesgut, haben die Täter auch einen Laptop entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer ...

