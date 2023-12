Polizei Gütersloh

POL-GT: Ruhiges Einsatzgeschehen an den Weihnachtstagen trotz Wetterlage

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Nach einer ersten Bilanz der Polizei Gütersloh blieb die Einsatzlage im Kreisgebiet an den vergangenen Weihnachtstagen (24.12. - 26.12.) ruhig.

In den Tagen von Heiligabend (24.12.) bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) kam es kreisweit insgesamt zu 470 Einsätzen. Bei einer Vielzahl der Einsätze handelte es sich allerdings um anlassunabhängige, polizeiliche Präsenztätigkeiten im Kreisgebiet. Zudem fielen für die Beamten in dem Zeitraum 29 Einsätze aufgrund der herausragenden Wetterlage an.

Trotz des ruhigen Einsatzgeschehens kam es zu folgenden besonderen Einsätzen:

Einbrüche im Kreis Gütersloh

Über die Feiertage kam es im Kreis Gütersloh zu einigen Wohnungseinbrüchen. In Harsewinkel wurden drei Einbrüche gemeldet. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen berücksichtigt. Unbekannte Täter brachen am Warendorfer Ring (25.12., 20.00 - 26.12., 02.50 Uhr) in ein Einfamilienhaus ein. Das Diebesgut konnte bisher nicht benannt werden. Ebenso gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Vom-Stein-Straße (25.12., 17.20 - 23.10 Uhr) und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Bereits zuvor (22.12., 18.00 - 18.45 Uhr) durchsuchten unbekannte Täter im Ortsteil Marienfeld ein Reihenhaus an der Von-Galen-Straße. Hier wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet.

Im Gütersloher Ortsteil Isselhorst brachen Einbrecher in Wohnhäuser am Trischenweg (25.12., 16.45 - 19.30 Uhr) und Borkumweg (21.12., 15.00 Uhr - 24.12., 11.45 Uhr) ein. Zu möglichen Diebesgut konnten jeweils keine Angaben gemacht werden. Zudem hebelten Täter das Fenster eines Hauses am Ginsterweg auf (22.12., 20.30 - 23.59 Uhr) und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Den Angaben nach wurde nichts gestohlen.

Weitere Einbrüche in Wohnhäuser gab es in Langenberg (Stromberger Straße, 25.12., 13.15 - 21.40 Uhr), Wiedenbrück (Fabianstraße, 22.12., 17.20 - 18.00 Uhr) und Schloß Holte (Pollhansheide, 25.12., 17.15 Uhr). In den drei Fällen haben die Täter nichts gestohlen. Bei dem Einbruch in Schloß Holte vernahm eine Bewohnerin verdächtige Geräusche und habe in der Folge einen Täter zu Fuß auf der Pollhansheide flüchten sehen. Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß, sehr schlank und dunkel gekleidet.

Einbruch in Versmolder Gaststätte

In Versmold gelangten unbekannte Täter durch das Aufdrücken einer Eingangstür in eine Gaststätte an der Münsterstraße (25.12., 01.30 Uhr - 26.12., 14.30 Uhr). Der Erkenntnis nach wurden diverse Alkoholika sowie ein Computertablet gestohlen.

Sachbeschädigungen in Isselhorst

Vandalismus durch unbekannte Täter an drei Geschäften in Isselhorst. Der Feststellungen zufolge beschädigten die Täter in der Zeit vom ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (25.12. und 26.12.) die Eingangstüren eines Lebensmittelmarktes sowie eines Bäckereigeschäfts an der Haller Straße. Darüber hinaus wurde die Eingangstür eines Discountmarktes an der Isselhorster Straße beschädigt. Mögliche Tatzusammenhänge werden innerhalb der laufenden Ermittlungen berücksichtigt.

Im Rahmen der Aufklärung der aufgeführten Sachverhalte sucht die Polizei Gütersloh Zeugen. Hinweisen oder Angaben zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

