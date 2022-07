POL-GT: Ladendieb flüchtet in Haller Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten in der Donnerstagnacht (28.07., 02.00 Uhr) zu einem erneuten Brand an einem Discountmarkt an der Brockhäger Straße aus. Ein Teil des an der Fassade angebrachten Firmenlogos geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnten durch die zunächst eingetroffenen Polizeibeamten gelöscht werden. Die weiteren Löschmaßnahmen führte ...

