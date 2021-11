Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnwagen und Anhänger brennen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Sonntag (31.10.) wurden Polizei und Feuerwehr um kurz nach 02.00 Uhr zu zwei Bränden gerufen. An der Schillerstraße brannte ein Wohnwagen vollständig aus. Ebenso brannte ein Anhänger in der Widukindstraße. Beide Feuer wurden in der Nacht durch die Feuerwehr gelöscht. Am Sonntagmorgen meldeten Anwohner der Goethestraße einen weiteren Wohnmobilbrand in der Nacht. Dieser wurde durch die Zeugen gelöscht. Menschen wurden durch die Brände nicht verletzt.

Aufgrund des örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs, ist es wahrscheinlich, dass die Brände durch dieselben Täter verursacht worden sind. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

