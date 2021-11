Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Bokeler Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Unbekannte gelangten zwischen Freitagabend (29.10., 18.00 Uhr) und Sonntagnachmittag (31.10., 16.00 Uhr) durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Lagerhalle an der Bokeler Straße. In dem Gebäude traten sie eine Trockenbauwand ein, brachen weitere Türen auf und durchsuchten Büro- und Ausstellungsräume. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise und Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

