Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand - 20-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (21.07., 01.40 Uhr) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh, als sie einen randalierenden jungen Mann auf der Von-Galen-Straße wahrnahmen, der hierbei eine Autoantenne sowie einen Mercedesstern abgebrochen hatte. Die Beamten trafen im Einmündungsbereich Varenseller Straße/ Von-Galen-Straße auf den beschriebenen jungen Mann und kontrollierten ihn. Der 20-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück war augenscheinlich stark alkoholisiert und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Ein zwischenzeitlich noch durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck der Beamten. Im weiteren Verlauf der Überprüfung steigerte sich der 20-Jährige in ein zunehmend aggressives Verhalten, so dass die Beamten dem jungen Mann Handfesseln anlegten. Hierbei leistete der 20-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizeibeamtinnen und - Beamten mehrfach. Der Rheda-Wiedenbrücker muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand verantworten. Bis zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten übernachtete der 20-Jährige im Gewahrsam der Polizei Gütersloh.

