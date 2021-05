Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrrad sichergestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochmorgen (28.04.) wurden zwei junge Männer an der Verler Straße in Höhe der Straße Auf der Haar auf einem hochwertigen Fahrrad angetroffen und durch die Polizei kontrolliert.

Befragt zu der Herkunft des Rades, verstrickten sie sich die 14- und 13-jährigen Jugendlichen in Widersprüche. Sie konnten keinen glaubhaften Eigentumsnachweis für das schwarze Fahrrad der Marke fahrradmanufactur erbringen.

Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Rad machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

