Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismusschäden am Rohbaukomplex - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagmittag (23.01., 12.00 Uhr) bis Montagmorgen (25.01., 06.15 Uhr) einen erheblichen Vandalismusschaden an einem Rohbaukomplex am Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Eickhoffstraße verursacht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden in zwei Gebäudeteilen des Komplexes, auf unterschiedlichen Etagen Wasseranschlüsse aufgedreht. Zudem wurden einzelne bereits installierte Armaturen mutwillig beschädigt. Zu dem genauen Schadensausmaß konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell