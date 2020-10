Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer an der Straße Im Vien

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (20.10.20., 02.30 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand einer Scheune an der Straße Im Vien informiert.

Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand diese in Flammen und war teilweise schon zusammengefallen. Um ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern, wurden an diesem Dachziegel und Teile der Isolierung entfernt.

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu der Ursache können derzeit nicht gemacht werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 35000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell