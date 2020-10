Polizei Gütersloh

POL-GT: Kleidung am Ufer des Buxelsees aufgefunden - Zeugenaufruf mit Fotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagmorgen (19.10., 09.30 Uhr) meldeten Zeugen den Fund von Kleidungsstücken am Ufer des Buxelsees an der Bielefelder Straße.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten eine schwarze Winterjacke und ein paar dunkelgraue Stiefel sichergestellt werden. Aufgrund der Auffindesituation am Ufer des Baggersees konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die zu den Sachen gehörige Person in einer hilflosen Lage im See befindet. Unmittelbar wurden weitere Rettungskräfte zum See entstand. Mit Spurhunden, Tauchern, Booten und einer Drohne wurde das Gewässer bis in den Nachmittag hinein abgesucht. Es wurde bislang keine Person aufgefunden.

Die Jacke und die Stiefeln lassen darauf schließen, dass sie von einer Frau getragen wurden. Die schwarze Winterjacke in Größe XL (Hersteller mea eor oder measeor) hat eine mit grauem Kunstfell besetzte Kapuze, einen Kordelzug an der Hüfte und ein schwarzes, gestepptes Futter. Die grauen Kunstlederstiefel in der Größe 41 des Herstellers CityLine haben einen ca. 5cm hohen schwarzen Absatz und eine schwarze Sohle. Sie haben einen langen Reißverschluss an der Innenseite.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den aufgefundenen Kleidungsstücken machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell