POL-GT: Fahrzeuge in Bornholte aufgebrochen, Wertsachen entwendet - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (17.06.) sind bislang unbekannte Täter mehrere Autos in Verl-Bornholte angegangen. Die Täter schlugen Scheiben ein oder hebelten Türen auf. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Geldbörsen und andere Wertgegenstände. Angegangen wurden derzeitigen Erkenntnissen nach verschiedene Fahrzeugtypen an der Holte Landstraße, am Fliederweg, an der Nachtigallenstraße und an der Bergstraße.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Bornholte gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

