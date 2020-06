Polizei Gütersloh

POL-GT: Trunkenheitsfahrt endet im Graben - Fahrer begeht Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Sonntagmorgen (14.06., 06.32 Uhr) informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über einen beschädigten Ford Ranger im Bereich der Kreuzung Hellweg/ Buschweg in Batenhorst.

Anhand des Kennzeichens ermittelten die eingesetzten Beamten einen 21-jährigen Langenberger. Dieser sagte aus, dass er zuvor morgens mit dem Ford Ranger von Langenberg in Richtung Rheda-Wiedenbrück gefahren sei. Beim Abbiegevorgang in den Hellweg sei er von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen Graben gefahren. Nach dem Unfall sei er mit einem Taxi nach Hause gefahren und habe das Fahrzeug zurückgelassen.

Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem 21-Jährigen in Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 15 200 Euro.

