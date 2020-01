Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Tiefgarage - Geschätzte 80 000 Euro Sachschaden

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagmittag (14.01., 12.09 Uhr) beabsichtigte eine 63-jährige Herzebrockerin mit ihrem Mercedes in eine Tiefgarage an der Daltropstraße in Gütersloh einzufahren. Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte das Fahrzeug der Herzebrockerin im Parkhaus, kollidierte in der Folge mit fünf geparkten Autos und prallte letztendlich gegen eine Betonwand.

Durch die Kollisionen kam es zu erheblichen Schadenshöhen, die sich ersten Einschätzungen nach auf 80 000 Euro belaufen. Der Mercedes der Herzebrockerin sowie drei weitere Autos waren hierbei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell