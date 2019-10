Polizei Gütersloh

POL-GT: Aktion Radschlag Fahrradkontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwoch (29.10., 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh Fahrradkontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag in Rheda-Wiedenbrück durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen der Fahrräder. Zudem wurden Fahrradrahmennummern und der verkehrssichere Zustand der Räder überprüft.

Zahlreiche Fahrradfahrer wurden aufgrund mangelhafter Beleuchtungseinrichtung angehalten. Sie mussten ein Verwarngeld entrichten. Ebenso erging es einigen Zweiradfahrern, welche entgegen der vorgeschriebenen Fahrtsichtung etc. fuhren.

Insgesamt wurden 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrradfahrer eingeleitet. Drei weitere Radfahrer mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von je 55 Euro wegen der verbotswidrigen Handynutzung entrichten.

Aber auch das Fehlverhalten anderer motorisierter Verkehrsteilnehmer wurde an dem Kontrolltag geahndet. So wurden u.a. Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht, Vorfahrtsverletzungen und technische Mängel an Fahrzeugen mit einem Verwarnungsgeld geahndet. Insgesamt wurden gegen elf Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld erhoben.

Der Verkehrsdienst wird auch zukünftig weiter entsprechende Kontrollen durchführen.

