POL-GT: Seien Sie wachsam - Falsche Gewinnversprecher, Polizeibeamte und Enkel aktiv im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In den vergangenen Tagen kam im Kreis Gütersloh zu unzähligen Anrufen sogenannter Gewinnversprecher. Die Betrüger rufen ihre Opfer an und verwenden den Namen des Unternehmens Bertelsmann. Mit der Aussicht auf einen größeren Geldgewinn erfragen sie sensible Daten.

In einigen Fällen werden die späteren Opfer gebeten, eine Taste auf dem Telefon zu drücken, um in eine andere Abteilung weitergeleitet zu werden.

Hinter diesen Anrufen stecken Betrüger, die ihre Daten haben möchten. Keinesfalls handelt es sich dabei um ein seriöses Gewinnspiel des Unternehmens Bertelsmann.

Unser Rat: Beenden Sie das Gespräch, wenn sie einen solchen Anruf bekommen umgehend. Lassen Sie sich von den Anrufern nicht unter Druck setzten. Seriöse Anrufer werden am Telefon niemals ihre Daten erfragen.

In diesen Fällen ist besonders perfide, dass die Täter teilweise Nachrichten auf Anrufbeantwortern hinterlassen. Rufen Sie diese Telefonnummern nicht zurück!

Darüber hinaus gibt es seit Mittwochmorgen wieder vermehrte Anrufe falscher Polizeibeamte und angeblicher Enkel. Auch in diesen Fällen können wir nur warnen. Beenden Sie Gespräche mit Ihnen nicht bekannten Personen, geben Sie niemals Auskünfte über sensible Daten am Telefon heraus.

Auch für diese Fälle gilt: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, machen Sie die Masche in Ihrem Umkreis bekannt und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeiruf 110!

