Polizei Gütersloh

POL-GT: Bewohner überraschen Einbrecher

Gütersloh (ots)

Verl-Bornholte (CK) - Am Donnerstagnachmittag (13.06., 14.55 Uhr) kamen Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses an der Holter Landstraße zurück nach Hause. In den Innenräumen überraschten sie einen Einbrecher, der sofort durch die Terrassentür in den Garten flüchtete.

Die Bewohnerin verfolgte den Täter noch ein Stück weit, verlor ihn dann in den angrenzenden Feldern. Vermutlich flüchtete der Unbekannte weiter in Richtung Mühlenstraße. Auf seiner Flucht verlor er ihre Handtasche, die er zuvor im Haus gestohlen hatte.

Die sofort über den Polizeiruf informierte Polizei leitet noch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht mehr dingfest machen.

Er wird wie folgt beschreiben:

Männlich, 175-180 cm, schlank, schwarze, kurze Haare, leichte Glatze, kurzer Bart, dunkle Brille, dunkelblaue/ schwarze Adidas Jacke, Jeans, weiße Turnschuhe, südländisches Aussehen.

Am Tatort selbst stellten die Beamten fest, dass der Täter gewaltsam durch Einschlagen der Scheibe der Terrassentür in die Innenräume gelangt war.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Holter Landstraße gemacht?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell