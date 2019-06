Polizei Gütersloh

POL-GT: Graffiti in Herzebrock-Clarholz - weitere Taten

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Wie bereits am Donnerstag (13.06.) veröffentlicht, ist es zwischen Dienstag und Mittwoch an der Bolandschule (Wiesenstraße) zu mehreren Farbschmierereien gekommen. Dazu wurde bereits ein Pressebericht veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4296528.

Zeugen meldeten darüber hinaus weitere gesprühte Tags im Bereich Herzebrock. Den Zeugenangaben nach, sind innerhalb der vergangenen Woche immer mehr dieser Schmierereien in dem Bereich an Häusern, Stromkästen etc. aufgefallen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der vergangenen Woche im Bereich Herzebrock und rund um die Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

