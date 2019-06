Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer fährt frontal in Senior - 87-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Donnerstagabend (13.06., 20.10 Uhr) befand sich ein 87-jähriger Mann auf dem Gehweg eines Hauses an der Kahlertstraße, um Hausmüll in eine der Tonnen zu entsorgen. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus Richtung Innenstadt kommend auf dem Gehweg in Fahrtrichtung B 61 unterwegs war.

Der unbekannte Radfahrer prallte frontal gegen den Senior, der zu Fall kam und sich infolgedessen schwer verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Auf der B 61 fuhr er in Richtung Bielefeld weiter.

Der 87-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Städtische Klinikum Gütersloh gebracht.

Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, "Sportleroutfit".

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen? Wer hat den Radfahrer beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0.

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

