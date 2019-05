Polizei Gütersloh

POL-GT: Autos geöffnet - Verdächtiger flüchtet auf Fahrrad

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Montagmorgen (20.05., 02.35 Uhr) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen bislang unbekannten Täter, der sich an einem Fiat Ducato zu schaffen machte, der am Gabelsberger Weg parkte.

Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, bestieg dieser ein Fahrrad und flüchtete damit in Richtung Hermann-Simon-Straße und Herzebrocker Straße.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der über den Polizeiruf 110 informierten Polizei, konnte der Täter nicht mehr dingfest gemacht werden. Vor Ort stellten die Polizeibeamten jedoch fest, dass noch zwei weitere Autos am Gabelsberger Weg geöffnet und durchsucht wurden. Nach derzeitigem Stand wurde jedoch nichts aus den Autos gestohlen.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Schlank, kurze dunkle Haare, Jacke, Fahrrad mit funktionstüchtigem Licht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat den Radfahrer gesehen oder kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

