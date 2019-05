Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher in Gütersloh unterwegs

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am vergangenen Wochenende (17.-19.05.) waren Einbrecher in Gütersloh unterwegs und verschafften sich hier Zugang zu Firmen- und Büroräumen.

In der Nacht zu Sonntag (19.05.) warfen Einbrecher ein Fenster zum Bürotrakt eines Tiefbauunternehmens am Lupinenweg ein und gelangten so in die Innenräume. Hier brachen sie verschiedene Türen auf und durchsuchten Schränke, Schubladen und andere Behältnisse. Bislang steht nicht genau fest, ob etwas gestohlen wurde.

Zwischen Freitagabend (17.05., 23.00 Uhr) und Sonntagabend (19.05., 18.00 Uhr) hebelten die unbekannten Täter ein Fenster zu einer Gaststätte an der Verler Straße auf und gelangen so in den Schankraum. Dort hebelten sie einen Sparkasten von der Wand und entwendeten diesen.

In der Nacht zu Samstag drangen Einbrecher gleich in zwei Gebäude an der Kirchstraße ein.

Sie verschafften sich zum einen gewaltsam Zutritt zum Standesamt, indem sie eine rückwärtige Tür öffneten. In den Innenräumen hebelten sie weitere verschlossene Türen auf, entwendeten nach derzeitigem Stand jedoch nichts.

Weiterhin verschafften sich vermutlich dieselben Täter Zutritt zu einer benachbarten Musikschule, indem sie auch hier eine Tür aufhebelten. Auch in den Innenräumen wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und Schränke und Schubladen durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Angaben zu diesen Taten machen?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

