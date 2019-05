Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche Randalierer beschädigen Toilettengebäude

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG) - Am Freitagnachmittag, 10. Mai, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16.15 Uhr zur Elly-Heuss-Knapp-Schule in der Moltkestraße gerufen. Mehrere Kinder hatten vier männliche Jugendliche beobachtet, die im Toilettentrakt des Schulgebäudes randalierten. So wurden Papiertaschentücher in Brand gesetzt und Böller gezündet, außerdem wurde der Mülleimer unter einem Waschbecken angezündet. Weil automatisch ein Feueralarm ausgelöst wurde, rückte die Feuerwehr aus und löschte den Brand. Neben den Beleuchtungseinrichtungen und einem Papierhandtuchspender wurde von den Jugendlichen noch weiteres Interieur zerstört. Durch das Feuer wurden Wände und Decken erheblich durch Ruß beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

