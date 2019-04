Polizei Gütersloh

POL-GT: 57-jähriger Vermisster aus Versmold - Fahndungsrücknahme

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Wie bereits am Montag (08.04.) veröffentlicht, wurde der 57-jährige Viktor S. seit Sonntagmittag (07.04.) aus Versmold vermisst.

Herr S. ist am heutigen Nachmittag in einem Waldstück in der Nähe der Münsterstraße aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Herr S. wurde eindeutig identifiziert. Die Kriminalpolizei Gütersloh erschien vor Ort. Fremdverschulden als Ursache konnte ausgeschlossen werden. Aufgrund der Auffindesituation geht die Polizei von einem Suizid aus.

