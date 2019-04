Polizei Gütersloh

POL-GT: Neun Wohnmobile gestohlen - Zeugen und Tankstellenbetreiber gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh/Kreis Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Freitag (12.04.) stahlen mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt neun Wohnmobile, die sich auf dem Gelände eines Händlers an der Carl-Zeiss-Straße befanden.

Es handelt sich dabei um sechs Neu- und drei Gebrauchtfahrzeuge des Herstellers Adria, allesamt weiß und auf Citroen-Basis.

Die Tanke der Wohnmobile, die ohne Kennzeichen entwendet wurden, waren zur Tatzeit zu gut wie ungefüllt. Die Fahrzeuge müssen also irgendwo mit Treibstoff befüllt worden sein.

Möglicherweise erfolgte das an den Tankstellen, die sich im Umkreis von etwa fünf Kilometern um den Tatort befinden.

Weiterhin wäre es denkbar, dass die Täterbande die Wohnmobile in Seitenstraßen oder an sonstigen Örtlichkeiten im engen Umfeld um den Tatort mit mitgebrachtem Kraftstoff befüllt haben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zu diesen Wohnmobil-Diebstählen machen? Wer hat in der Nacht zu Freitag im Industriegbiet an der Carl-Zeiss-Straße in Gütersloh den Diebstahl beobachtet, verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen gesehen? Welche Tankstellenbetreiber können Angaben zu Wohnmobilen machen, die in der Nacht zu Freitag betankt wurden?

Wer hat verdächtige Beobachtungen, wie zum Beispiel das Befüllen der Tanke abseits von Tankstellen beobachtet?

Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

