Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruchdiebstahl aus Goldschmiedewerkstatt

Gütersloh (ots)

Werther (LG)- In der Zeit von Freitag, 05.04.19 , 21.00 Uhr bis Samstag, 06.04.2019, 07.25 Uhr , ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in eine Goldschmiedewerkstatt mit angeschlossenen Geschäft in der Ravensberger Straße in Werther. Unbekannte Täter hatten in der Nacht die Eingangstür aufgehebelt und das Geschäft sowie die Werkstatt durchsucht. Es wurde Gold- und Diamantschmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Einbrecher konnten unerkannt vom Tatort entkommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell