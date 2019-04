Polizei Gütersloh

POL-GT: Sechs Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (HB). Am 03.04.19, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich in Rheda ein Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden.

Ein 51-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem VW Polo die Neuenkirchener Str. in Richtung Gütersloher Straße. Etwa in Höhe der Straße Am Fichtenbusch fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Renault auf. Der Renault schleudert in einen Vorgarten. Der Polo-Fahrer setzte seine Fahrt fort und fuhr nach wenigen hundert Metern auf eine PKW-Kolonne auf. Hierbei wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Neben dem 51-Jährigen wurden fünf weitere Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Von den fünf beteiligten Fahrzeugen wurden vier so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Da der Verdacht besteht, dass der Polofahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

