Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen Kind und Motorradfahrer - Flucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagnachmittag (02.04., 16.00 Uhr) kam es auf dem Elsternweg zu einem Verkehrsunfall. Beim Spielen sprang ein 8-jähriger Junge hinter einer Hecke her auf die Straße. Dabei ist es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer gekommen, welcher in den Elsternweg abbiegen wollte.

Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Motorradfahrer weiter. Erst zu Hause bemerkte der 8-Jährige, dass er leichte Verletzungen hatte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Motorradfahrer machen? Den Angaben der Kinder nach, soll er ein schwarz-weiß-orange-farbenes Motorrad gefahren haben. Der Helm war ebenfalls schwarz-orange. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

