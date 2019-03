Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Volksbankfiliale

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (LG)- In der Nacht zum Sonntag, 17.03.2019, brachen zwei unbekannte Täter gegen 01.29 Uhr in die Filiale der Volksbank an der Freistraße in Borgholzhausen ein. Zu Vorbereitung ihrer Tat brachen die Einbrecher zunächst das Schloss eines Technikraums auf und durchtrennten hier mehrere Kabel um die Alarmanlage zu zerstören. Außerdem wurde die Alarmsirene an der Außenwand des Gebäudes mit Bauschaum gefüllt, die Kabel gekappt und der Alarmsensor entfernt. Danach wurden zwei Fenster im rückwärtigen Bereich des Bankgebäudes aufgebohrt und aufgebrochen. Im Innern der Volksbank verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Tresorraum und versuchten hier den Tresor zu knacken, was aber nicht gelang. Ohne Beute verließen die Täter die Volksbank in unbekannter Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Zeugen, zu Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Volksbankfiliale gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

