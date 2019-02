Polizei Gütersloh

POL-GT: Paar schlägt Kinder auf Spielplatz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am Dienstagnachmittag (26.02., 16.00 Uhr) spielte ein 8-jähriger Junge aus Gütersloh mit seinem gleichaltrigen Freund auf einem Spielplatz an dem Paul-Westerfrölke-Weg an der B61.

Ein junges Paar mit einem etwa dreijährigem Mädchen saß auf dem Spielplatz auf einer Bank.

Die Frau sprach die beiden Jungen nach deren Erscheinen sofort an und forderte sie auf, leise zu sein. Weiterhin beschimpfte und beleidigte sie die 8-Jähren.

Da die beiden Jungen nach Meinung des Paares offensichtlich immer noch zu laut spielten, zog der Mann der Familie die beiden Jungs an den Ohren, schlug sie auf den Hinterkopf und boxte sie in den Bauch. Die Frau schubste einen der Jungen dann in ein Gebüsch.

Das Paar wird wie folgt beschreiben:

Mann: schwarze kurze Haare, ca. 1,70m, dünn, blaue Jeans, ein schwarzer Pullover

Frau: blonde Haare, Sonnenbrille, Zopf, ca. 1,70m, dick, schwarzer Pullover, schwarze Jacke

Das Mädchen hatte eine pinke Jacke und eine pinke Hose an und braune Haare.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Paar machen oder kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

