Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten eskaliert

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Auf dem Volksfest "Sünne Peider" kam es am Sonntagabend (24.02., 20.15 Uhr) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der unter anderem auch eine Holzlatte und Flaschen eingesetzt wurden.

Vor Ort konnte an dem Abend ermittelt werden, dass ursprünglich eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Männern und zwei jungen Frauen eskalierte. Im Verlauf des Streits wurde durch eine 18-jährige Versmolderin eine Holzlatte gegen die Männer eingesetzt. Zudem schlug eine 23-jährige Versmolderin auf die Männer ein.

In die Auseinandersetzung mischten sich mehrere Personen in Höhe eines Getränkestands an der Münsterstraße ein.

Als die Polizei eintraf, waren die drei ursprünglichen Männer bereits davon gelaufen.

Nahezu alle Beteiligten waren bei der Sachverhaltsaufnahme alkoholisiert. Einige zeigten sich aggressiv und provokativ. Eine genaue Befragung der Beteiligten und Zeugen vor Ort war nur sehr erschwert möglich. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Leicht verletzt wurden bei der Auseinandersetzung drei 46-, 35- und 38 jährige Zeugen.

