POL-GT: Einbruch in Bistro

Gütersloh (ots) - Halle (CK) - Am Dienstag (03.07.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 02.15 Uhr und 09.30 Uhr durch Aufhebeln der Hintertür in eine Gaststätte an der Gartenstraße ein.

Im Thekenbereich des Schankraums brachen die Einbrecher eine Schublade auf und stahlen daraus eine Geldkassette mit Bargeld. Weiterhin entwendeten die Täter ein Sparfach mit Inhalt.

Dieses Sparfach leerten die Unbekannten und ließen es dann auf dem Spielplatz neben dem Bürgerzentrum Remise zurück, wo es von einem aufmerksamen Zeugen gefunden wurde. Dieser Fundort liegt nur 350 Meter von dem Bistro entfernt und ist fußläufig schnell zu erreichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell