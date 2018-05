POL-GT: Unfallflucht - älterer Mann fährt weiter

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CK) - Am Mittwochnachmittag (02.05., 16.20 Uhr) hielt eine 20-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz mit ihrem Skoda Citigo vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Bielefelder Straße/ Holunderstraße in Fahrtrichtung Wiedenbrück. In dieser Situation fuhr der Autofahrerin von hinten ein älterer Mann mit seinem schwarzen VW Golf auf das Heck des Skodas auf. Dabei blieb die Frau unverletzt.

Um die Unfallstelle zu räumen und den Verkehrsfluss auf der B 61 aufrecht zu erhalten, fuhr die Frau wenige Meter weiter in Sichtweite in die Holunderstraße. Der ältere Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen.

Zeugen beobachteten den Vorfall und merkten sich das Kennzeichen, das schnell zum Halter des schwarzen VWs führte.

Die polizeilichen Ermittlungen, ob Halter und Fahrer identisch sind, dauern an.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

