Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schenefeld: 1. Nachtrag zu Großbrand einer Lagerhalle auf einem Reiterhof

Pinneberg (ots)

Schenefeld: 1. Nachtrag zu Großbrand einer Lagerhalle auf einem Reiterhof Datum: Dienstag, 23. April 2019, 17.31 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Holtkamp +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Löschzüge)

Schenefeld - In Schenefeld dauern die Löscharbeiten bei dem Großbrand einer Lagerhalle mit den Ausmaßen 40 mal 60 Meter unverändert an (Stand: 21.50 Uhr). Die Konstruktion ist teilweise eingestürzt. Ein Innenangriff ist wegen der Einsturzgefahr des noch stehenden Teils der Halle nicht möglich. Der unverändert böige Wind facht das Feuer in den eingelagerte Heuvorräten immer wieder an. Nach Angaben des Eigentümers sind 500 Ballen eingelagert. Aktuell werden mit einem Bagger und einem Radlader Heuballen aus der Halle geholt und auf einer Freifläche abgelöscht. Dies wird aller voraussicht nach noch mehrere Stunden andauern. Al s schwierig hat sich in der Anfangsphase die Wasserversorgung gestaltet. Insgesamt wurden mehr als zwei Kilometer an Schlauchleitungen verlegt, um Wasser aus einem Bohrbrunnen und von zwei Hydranten an die Einsatzstelle zu fördern.

Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Sie verblieben nach einer Behandlung im Rettungswagen vor Ort. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Kräfte FF Schenefeld FF Halstenbek FF Tangstedt (Komponente Wasserförderung der kommunalen Feuerwehrbereitschaft) Technische Einsatzleitung mit Netzersatzanlagen Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: Kreiswehrführer Frank Homrich, Pressesprecher Polizei

