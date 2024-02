Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Bargeld und Gutscheine - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (16.02.2024) ist es in der "Böttgerstraße" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld und verschiedene Gutscheine in bisher unbekanntem Wert entwendeten.

In einem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 23:30 Uhr drangen die Unbekannten auf nicht bekannte Weise durch eine Tür in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten in mehreren Geschossen nach Stehlgut.

Die Geschädigten konnten bisher keine genaueren Angaben zum Bargeld sowie den Gutscheinen machen. Täterhinweise liegen ebenfalls nicht vor.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell