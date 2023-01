POL-SE: Bad Segeberg - Schwerer Verkehrsunfall auf B 206

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in Bad Segeberg zu mehreren Einbrüchen in Pkw gekommen. Im Sperber-, im Bussard- und im Pommernweg öffneten die Täter mindestens sechs Pkw und entwendeten zum Teil Lenkräder samt Airbags, Tachoeinheiten, Displays und Außenspiegelgläser. Der Schaden dürfte in die Tausende gehen. Bis auf einen BMW waren bislang ausschließlich Mercedes betroffen. Beamte des ...

