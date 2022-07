Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Einbruch in Sportlerheim, Zeugen gesucht

PD Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag (09.07.2022) auf Sonntag (10.07.2022) ist es in Appen zu einem Einbruch in ein Sportlerheim gekommen.

Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in das Sportlerheim im Almtweg ein.

Nachdem sich der / die Täter Zugang zu dem Sportlerheim verschafften, brachen sie im Inneren eine weitere Tür auf und durchsuchten mehrere Räume nach möglichen Stehlgut.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mögliche Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04101 - 2020 mit der Polizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell