Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Altreifen abgelagert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.09.2021) haben Unbekannte sowohl im Schlottweg als auch in einem von der Rosenstraße abgehenden Feldweg in Klein Offenseth-Sparrieshoop große Mengen Altreifen abgelagert.

Nach erster Einschätzung dürfte es sich um sechs bis sieben Kubikmeter gehandelt haben, die offensichtlich jahrelangen Witterungseinflüssen ausgesetzt gewesen sein dürften.

Die Beamten des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter 04121 4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell