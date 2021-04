Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Polizei sucht Tatverdächtige nach diversen Fahrzeugbeschädigungen im Langenharmer Weg

Bad Segeberg (ots)

Am Abend oder in der Nacht zum 21. April 2021 bis 06.oo Uhr, haben Unbekannte in der Stichstraße Langenharmer Weg 88-110 insgesamt sechs Fahrzeuge durch Lackkratzen beschädigt.

Die Fahrzeuge, ein VW T-Roc, ein Opel Corsa, ein Skoda, ein Seat und ein Pkw Dacia waren von ihren Besitzern am Straßenrand abgestellt worden.

Insgesamt wurde ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Tatgeschehen der Polizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 / 528 060 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell